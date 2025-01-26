2025-01-26 00:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم السبت، (25 كانون الثاني 2025)، ان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، سيدعو ويشجع العراق خلال زيارته للعاصمة بغداد غداً الأحد الى فتح حوار مع الإدارة الجديدة في سوريا.

وأفادت المصادر، نقلا عن الأناضول، بأن "الوزير فيدان سيلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين ومسؤولين أخرين.

وأضافت "خلال اللقاءات سينقل فيدان رسالة مفادها بأن إقامة حوار بناء وعلاقات حسن الجوار بين العراق والإدارة الجديدة في سوريا سيكون في مصلحة البلدين والمنطقة بأكملها".

ومن المنتظر أن يؤكد فيدان وفقاً للمصادر التركية "على ضرورة الحفاظ على بيئة الاستقرار والأمن التي تم إنشاؤها بصعوبة في العراق وأهميتها البالغة بالنسبة للمنطقة برمتها، كما من المتوقع أن يؤكد على دعم تركيا لجهود حكومة السوداني الرامية إلى منع العدوان الإسرائيلي والتطورات في سوريا من التأثير سلبا على العراق".

وسيعرب وزير الخارجية التركية عن ارتياح بلاده "للتفاهم الذي يجري تطويره مع العراق في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وإعلان بغداد تنظيم (بي كي كي – حزب العمال الكردستاني) منظمة محظورة".

وسينقل الوزير فيدان "تطلعات تركيا النهائية المتمثلة بإدراج الجانب العراقي التنظيم (العمال) على لائحة الإرهاب بشكل رسمي، والقضاء عليه بشكل كامل على الأراضي العراقية، وفقاص للمصادر الدبلوماسية التركية.

كما من المنتظر أن يؤكد فيدان على مواصلة تركيا دعم مشروع "طريق التنمية" الذي تولي له أهمية استراتيجية، وسيتطرق أيضاً إلى أهمية رفع العوائق المصطنعة أمام التبادل التجاري الثنائي بين البلدين.

وسيؤكد أيضاً على أهمية أمن وسلامة التركمان بوصفهم جسرا إنسانيا قويا يربط بين العراق وتركيا.