بالصور.. جموع الزائرين يحيون ليلة الزيارة الرجبية في الكاظمية المقدسة
2025-01-26 00:40:06 - المصدر: واع
بغداد - واع
تصوير: حسين الونان
أحيا ملايين الزائرين ذكرى استشهاد الإمام موسى كاظم (عليه السلام) في العتبة الكاظمية المقدسة.
ووثقت عدسة وكالة الانباء العراقية (واع)، جموع الزائرين وهم يحيون ليلة الزيارة الرجبية في العتبة الكاظمية المقدسة.
تصوير: حسين الونان
أحيا ملايين الزائرين ذكرى استشهاد الإمام موسى كاظم (عليه السلام) في العتبة الكاظمية المقدسة.
ووثقت عدسة وكالة الانباء العراقية (واع)، جموع الزائرين وهم يحيون ليلة الزيارة الرجبية في العتبة الكاظمية المقدسة.