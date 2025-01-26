وزير الصحة يتابع خطة الإسناد الطبي الخاصة بزيارة استشهاد الامام الكاظم "ع"

2025-01-26 00:40:06 - المصدر: واع

بغداد – واعتفقد وزير الصحة صالح الحسناوي، المفارز الطبية في بغداد لمتابعة تطبيق خطة الاسناد الطبي الخاصة بزيارة استشهاد الامام الكاظم "عليه السلام".وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة يتابع سير عمل مركز العمليات وطب الطوارىء والاسعاف الفوري خلال زيارة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم عليه السلام"، مبينا انه "ضمن جولة ميدانية متواصلة تفقد وزير الصحة المفارز الطبية في بغداد لمتابعة تطبيق خطة الاسناد الطبي لزيارة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام".وأضاف، "كما تفقد الوزير ايضا الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين في مدينة الامامين الكاظمين(عليهما السلام) الطبية بذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام)".