هاتريك مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد في الليجا
2025-01-26 01:30:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-0) خلال مواجهة بلد الوليد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا.
وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، كيليان مبابي "هاتريك" في الدقائق 30، 57، و(90+1).
وبهذا الانتصار يستعيد ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 49 نقطة، مستغلا تعثر أتلتيكو مدريد،كما تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة متذيل جدول الترتيب.
حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-0) خلال مواجهة بلد الوليد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا.
وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، كيليان مبابي "هاتريك" في الدقائق 30، 57، و(90+1).
وبهذا الانتصار يستعيد ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 49 نقطة، مستغلا تعثر أتلتيكو مدريد،كما تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة متذيل جدول الترتيب.