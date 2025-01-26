هاتريك مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد في الليجا

2025-01-26 01:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-0) خلال مواجهة بلد الوليد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا.وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، كيليان مبابي "هاتريك" في الدقائق 30، 57، و(90+1).وبهذا الانتصار يستعيد ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 49 نقطة، مستغلا تعثر أتلتيكو مدريد،كما تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة متذيل جدول الترتيب.