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هاتريك مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد في الليجا

هاتريك مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد في الليجا
هاتريك مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد في الليجا
2025-01-26 01:30:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-0) خلال مواجهة بلد الوليد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا.

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، كيليان مبابي "هاتريك" في الدقائق 30، 57، و(90+1).

وبهذا الانتصار يستعيد ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 49 نقطة، مستغلا تعثر أتلتيكو مدريد،كما تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة متذيل جدول الترتيب.



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