وزير الداخلية يوجه بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات لزائري الإمام الكاظم "ع"

2025-01-26 01:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتكثيف الجهود خلال الساعات القادمة وتقديم أفضل الخدمات لزائري الإمام الكاظم "عليه السلام".وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، يواصل جولاته الميدانية للإطلاع على انسيابية حركة الزائرين القاصدين نحو مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام الكاظم عليه السلام."وأضاف، أن "الوزير اطلع على عدد من المحاور التي يتوافد منها الزائرين ومتابعة الإجراءات المتخذة لتأمين هذه الزيارة التي يحييها الملايين من المعزين بهذا المصاب الجلل".واكد الوزير، بحسب البيان، على "الاستمرار بهمة عالية في تأمين المراسم الخاصة بهذه المناسبة الخالدة ومتابعة تطبيق الخطة الخاصة بها وتكثيف الجهود خاصة خلال الساعات المقبلة والالتزام التام بالعمل الأمني المهني وتقديم أفضل الخدمات للزائرين."وتابع البيان، "كما أجرى زيارة الى قيادة شرطة محافظة بغداد الكرخ واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه القيادة خلال الزيارة الرجبية".