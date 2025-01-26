وزير الخارجية التركي يزور بغداد الأحد لبحث قتال المسلحين الأكراد وقضايا أمنية

2025-01-26 03:00:05 - المصدر: كونا

أنقرة - 25 - 1 (كونا) -- يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم غد الأحد بغداد لإجراء مباحثات مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وكبار المسؤولين العراقيين بشأن محاربة حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) والملفات الأمنية والعلاقات الثنائية.وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم السبت نقلا عن "مصادر دبلوماسية" أن فيدان سيلتقي في بغداد أيضا رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني ووزير الخارجية فؤاد حسين ومسؤولين آخرين.وقالت الوكالة إن فيدان "سيعرب عن ارتياح تركيا للتفاهم الذي يجري تطويره مع العراق في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وإعلان بغداد تنظيم البي كي كي الإرهابي منظمة محظورة".كما سيعرب عن "تطلعات تركيا النهائية المتمثلة بإدراج الجانب العراقي لهذا التنظيم (البي كي كي) على لائحة الإرهاب رسميا والقضاء عليه بالكامل من على الأراضي العراقية".كما يؤكد فيدان على دعم تركيا لجهود حكومة السوداني الرامية إلى منع وقوع عدوان إسرائيلي والحيلولة دون أن تؤثر التطورات في سوريا سلبا في العراق.وفي هذا الصدد سينقل فيدان خلال اللقاءات في العراق رسالة مفادها أن "إقامة حوار بناء وعلاقات حسن الجوار بين العراق والإدارة الجديدة في سوريا سيكون في مصلحة البلدين والمنطقة بأكملها".وسيؤكد على ضرورة الحفاظ على بيئة الاستقرار والأمن "التي تم إنشاؤها بصعوبة في العراق وأهميتها البالغة بالنسبة للمنطقة برمتها".وسيشدد على "أهمية أمن وسلامة التركمان بوصفهم جسرا إنسانيا قويا يربط بين العراق وتركيا" بحسب وكالة الأناضول.وأضافت الوكالة أن فيدان سيؤكد في بغداد على إرادة تركيا للدفع بالعلاقات مع العراق وتفعيل آليات التعاون المختلفة بين البلدين التي دشنت عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في إبريل 2024. (النهاية) ا ع س / ه س ص