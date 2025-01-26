تركيا تتعهد بمحاربة الإرهاب مع العراق غداة الهجوم الكردي في دهوك

2025-01-26 04:00:05 - المصدر: كونا

إسطنبول - 25 - 1 (كونا) -- تعهدت تركيا اليوم السبت بمواصلة "الكفاح المشترك" مع العراق ضد الإرهاب وذلك غداة مقتل اثنين من عناصر حرس الحدود بمحافظة دهوك شمال العراق على يد مسلحي حزب العمال الكردستاني (بي كي كي).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي في بيان له تعليقا على الحادث "من الواضح أن تنظيم البي كي كي يشكل تهديدا للأمن القومي لتركيا والعراق وينتهك سيادة العراق".

وأضاف "نشعر بحزن عميق إزاء مقتل اثنين من حرس الحدود التابع لقيادة قوات الحدود العراقية نتيجة الهجوم الذي نفذه تنظيم البي كي كي في دهوك أمس (..) وأن "الهجوم الأخير كشف مرة أخرى عن الوجه الحقيقي للتنظيم الإنفصالي".

تأتي هذه التصريحات عشية زيارة مرتقبة ومهمة يجريها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد للتباحث مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وكبار المسؤولين العراقيين في محاربة البي كي كي والملفات الأمنية والعلاقات الثنائية.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن فيدان سيعرب عن "تطلعات تركيا النهائية المتمثلة بإدراج الجانب العراقي لهذا التنظيم (البي كي كي) على لائحة الإرهاب رسميا والقضاء عليه بالكامل من على الأراضي العراقية". (النهاية) ط أ / ه س ص