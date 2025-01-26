مساع حكومية لجذب استثمارات زراعية بقيمة 100 مليار دينار إلى ديالى

2025-01-26 09:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ بغداد

كشف النائب مضر الكروي، اليوم الاحد (26 كانون الثاني 2025)، عن مساع لجذب أكثر من 100 مليار دينار كاستثمارات زراعية في محافظة ديالى.

وقال الكروي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن ديالى تعتبر محافظة زراعية تمتاز بأراضٍ خصبة تصل إلى مليوني دونم، لكن ما هو مستغل حالياً لا يتجاوز 35% فقط، خاصة وأن مشكلة مياه الري تُعد من أكبر التحديات التي تؤثر على الخطط الزراعية. مضيفا ان هنالك مساحات واسعة من الأراضي الخصبة يمكن استغلالها وتحويلها إلى مزارع منتجة، بالإضافة إلى إمكانيات المحافظة في قطاع البستنة والعديد من الملفات الزراعية الأخرى".

وأشار الكروي إلى أن "هناك اجتماعاً موسعاً جرى مع وزير الزراعة في بغداد لوضع خارطة طريق لدعم القطاع الزراعي وجذب الاستثمارات الزراعية إلى ديالى، مؤكداً أن العديد من الشركات المتخصصة في القطاع الزراعي أبدت رغبتها في الاستثمار في المحافظة. ولفت إلى أن مساعيه تتركز على جذب أكثر من 100 مليار دينار كاستثمارات في القطاع الزراعي بديالى كمرحلة أولى، من خلال توفير الرخص الاستثمارية التي تعتمد أساساً على منظومات الري الحديث، وهو ما سيعزز الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع".

وأوضح الكروي أن ديالى تتمتع بموقع جغرافي مميز قريب من العاصمة بغداد، ما يشكل فرصاً كبيرة للتسويق الزراعي. وأكد أن القطاع الزراعي في ديالى يمكن أن يخلق فرص عمل كبيرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية مثل البطالة والفقر".

كما بيّن أن وزارة الزراعة منفتحة على زيادة الاستثمارات الزراعية في ديالى، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مختلفة، حيث يراهن على نجاحها، خاصة أن الاستثمار في القطاع الزراعي قد يكون بداية نحو تطبيق مفاهيم اقتصادية حديثة واختيار المحاصيل المناسبة بعيداً عن الأطر التقليدية في الزراعة".



