مبابي يعادل رقم الظاهرة رونالدو

2025-01-26 09:25:03 - المصدر: واع

متابعة – واعتوهج الفرنسي كيليان مبابي، مع ريال مدريد، ليقوده لفوز ثمين على بلد الوليد، بثلاثية على ملعب الأخير، ضمن لقاءات الجولة 21 لليجا.وسجل مبابي ثلاثة أهداف، ويعد هذا "الهاتريك" هو الأول لمبابي مع ريال مدريد، منذ أن انضم للميرنجي في الانتقالات الصيفية قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مبابي حل رابعا في قائمة مهاجمي ريال مدريد في القرن الحادي والعشرين الذين خاضوا أقل عدد من المباريات ليسجلوا أول ثلاثية لهم في الليجا.ويعد الهولندي رود فان نيستلروي هو أقل لاعب احتاج لعدد مباريات ليسجل أول "هاتريك" بقميص الميرنجي (مباراتين)، يليه الويلزي جاريث بيل (9 مباريات)، ثم التوجولي إيمانويل أديبايور (14 مباراة) ثم مبابي (19 مباراة) بالتساوي مع الظاهرة البرازيلي، ورونالدو نازاريو.وتربع ريال مدريد في قمة الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة متفوقا بأربع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.