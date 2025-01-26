غوارديولا وهالاند يشيدان بمرموش في أول مشاركة له مع السيتي

2025-01-26 09:25:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتلقى عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي إشادة من مدربه بيب غوارديولا، وكذلك زميله إرلينغ هالاند هداف النادي الإنجليزي بعد الظهور الأول للاعب المصري عقب انضمامه للسيتي من آينتراخت فرانكفورت الألماني قبل يومين.وظهر مرموش في التشكيلة الأساسية قبل استبداله في الدقيقة 73 خلال المباراة التي انتهت بفوز السيتي على تشيلسي 3 - 1 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وصرّح غوارديولا عبر قناة "بي بي سي" عقب اللقاء "قدم مرموش أداء مميزا، واندمج مع زملائه بتحركات رائعة داخل الملعب، كما اندمج بشكل جيد مع تغيير الأجواء في أول مباراة له مع الفريق".فيما قال إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي "لقد تابعته باهتمام في الدوري الألماني، وسيكون اللعب معه أمرا رائعا وممتعا، لأنه يبدو للجميع أن لديه قدرات استثنائية".