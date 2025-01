2025-01-26 09:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، طقس العراق للايام المقبلة.

The post طقس العراق.. دافئ نهاراً ومائل للبرودة الشديدة ليلاً مع امطار في بعض المحافظات appeared first on جريدة المدى.