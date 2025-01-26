فارسان عراقيان يحققان مراكز متقدمة في بطولة أبو ظبي لقفز الحواجز

2025-01-26 10:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

حقق الفارسان العراقيان، همام حارث الدليمي وحمزة حارث الدليمي إنجازات مميزة في بطولة أبو ظبي الدولية لقفز الحواجز ذات الأربع نجوم، التي أقيمت في نادي أبو ظبي للفروسية بمشاركة 183 فارساً وفارسة من 36 دولة.

وذكر بيان للجنة الأولمبية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" همام الدليمي تمكن من الفوز بالمركز الثالث في فئة الشباب، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب العراقية في رياضة قفز الحواجز وسط منافسة قوية مع نخبة من الفرسان المتميزين، أما حمزة الدليمي، فقد حصل على المركز الرابع في فئة الأطفال، مما يبرز إمكانياته الكبيرة وقدرته على التميز رغم صغر سنه".