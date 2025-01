2025-01-26 10:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر من المرتقب أن يجري وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد، يلتقي خلالها مع الرئاسات العراقية الثلاث لبحث عدد من الملفات، فيما يتصدر الملف الأمني مباحثاته مع المسؤولين العراقيين. وقال مصدر مسؤول لـ “عراق اوبزيرفر”، إن “زيارة فيدان ستكون ليوم واحد فقط، وسيلتقي خلالها مع نظيره العراقي …

The post وزير خارجية تركيا في بغداد اليوم.. ماذا يحمل في جعبته؟ first appeared on Observer Iraq.