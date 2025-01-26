ترامب يضغط على الأردن ومصر لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين

2025-01-26 10:45:04 - المصدر: ايشان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يضغط على الأردن ومصر ودول عربية أخرى لاستقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت الحرب الإسرائيلية على القطاع في أزمة إنسانية. وأضاف ترامب -في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية “إير فورس وان” عن اتصاله أمس مع ملك الأردن عبد الله الثاني- أنه أشاد بالأردن […]

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