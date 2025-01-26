الهدنة الهشة في قطاع غزة تدخل أسبوعها الثاني وسط عقبات كبيرة قد تفجر اتفاق وقف إطلاق النار.. فهل ستصمد التهدئة؟
2025-01-26 11:00:06 - المصدر: راي اليوم
غزة – (أ ف ب) – دخلت الهدنة الهشة الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة أسبوعها الثاني الأحد غداة إطلاق سراح أربع أسيرات إسرائيليات ونحو 200 معتقل فلسطيني.
وفي مؤشر إلى الصعوبات التي تعترض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، اصطدمت عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة المدمر، بخلاف في اللحظات الأخيرة مع ربط إسرائيل الخطوة بالإفراج عن الأسيرة المدنية أربيل يهود.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان السبت إنّ الدولة العبرية “لن تسمح بعبور سكان غزة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة حتى يتم ترتيب الإفراج عن الأسيرة المدنية أربيل يهود التي كان مفترضا أن يُفرج عنها (السبت)”.… [+]