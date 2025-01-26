2025-01-26 11:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الأحد، عن توقعاتها لحالة الطقس في الأيام المقبلة، مشيرة إلى احتمال هطول أمطار غزيرة يوم غد الاثنين.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الطقس غداً الاثنين سيشهد سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة، مع تساقط أمطار متفرقة في المناطق الجنوبية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستبقى قريبة من مستويات اليوم في جميع أنحاء البلاد.

وبينت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستتوزع على النحو التالي: 15 درجة في دهوك، 16 درجة في أربيل، 17 درجة في نينوى، 18 درجة في بغداد وكركوك وصلاح الدين والأنبار، 13 درجة في السليمانية، و19 درجة في ديالى وواسط وبابل وكربلاء وميسان والمثنى والديوانية والنجف، كما ستسجل البصرة وذي قار 20 درجة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس للأيام القادمة، توقعت الهيئة أن يكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم خلال يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس، مع استمرار درجات الحرارة عند نفس المستويات المتوقعة ليوم غد.