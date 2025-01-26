تعرف على سعر الذهب العراقي والأجنبي في أسواق بغداد وأربيل

2025-01-26 11:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 584 ألف دينار، وسعر الشراء 580 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 554 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 550 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 585 ألف دينار و595 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 555 ألفا و565 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجّلت أسعار الذهب استقراراً حيث بلغ سعر بيع عيار 24، 666 ألف دينار، وعيار 21، 583 ألف دينار، وعيار 18، 500 ألف دينار.