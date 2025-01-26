2025-01-26 11:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد (26 كانون الثاني 2025)، ضبط أدوية ومكملات غذائية معدة للتهريب في ميناء ام قصر.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها في مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكنت من ضبط الحاوية حجم (40) قدم، خارج الحرم الكمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي (أدوية بشرية متنوعة ومكملات غذائية ومواد مختلفة) مخبأة لم يتم التصريح عنها في المعاملة الكمركية المنجزة، معده للتهريب".

واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص".