2025-01-26 11:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: في مشهد مهيب يعكس بالحزن والولاء، أغلقت مدينة الناصرية أسواقها اليوم، في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. انتهى.

