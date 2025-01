أكثر من 250 موكب عزاء وخدمي في الناصرية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام

2025-01-26 11:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت ممثلية هيئة المواكب الحسينية في محافظة ذي قار عن مشاركة أكثر من 250 موكب عزاء وخدمي في إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام في مدينة الناصرية. وذكر رئيس الهيئة باسم هاشم في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أن العدد يشمل أكثر من 150 موكباً استعراضياً،...

