2025-01-26 11:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:شهدت مدينة الناصرية صباح اليوم توافد الآلاف من الأهالي في تشييع رمزي إحياءً لذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.انتهى.

