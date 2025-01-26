الاتحاد الافريقي يزيح الستار عن الشعار الرسمي لبطولة امم افريقيا في المغرب

2025-01-26 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الستار عن الشعار الرسمي لكأس امم إفريقيا في المغرب 2025 قبل إجراء قرعة المسابقة المزمع تنظيمها من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وحمل شعار الدورة الـ35 للكأس القارية رمزية كبيرة للتراث المغربي وخاصة صناعة الزليج التقليدي.

ويعد اختيار هذا الشعار من طرف الكاف تقديرا للمغرب والمغاربة الذين يتنفسون كرة القدم ويتمسكون بتراث مملكتهم وتأكيدا لأصالتها ولمكانتها كأرض مضيافة للدول الإفريقية.

وسيتم إجراء قرعة كأس إفريقيا - المغرب 2025 يوم 27 يناير في الساعة السابعة مساء بالمسرح الوطني محمد الخامس بالعاصمة الرباط، وذلك بحضور كبار المسؤلين ونجوم الكرة الإفريقية.



