السوداني يحيط قائد التحالف الدولي بتطورات مسك الحدود العراقية

2025-01-26 12:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قائد قوات التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا، الجنرال كيفن ليهي، يوم الأحد، على آخر تطورات ملف الحدود وتأمينها.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، لليهي، في بغداد، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي في العراق دانيل روبنستين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية العامة في المنطقة، واستمرار التعاون بين القوات الأمنية العراقية ومستشاري التحالف في ملاحقة فلول داعش الإرهابية.

واكد السوداني، خلال اللقاء، مضيّ العراق في إنهاء العصابات الإرهابية، التي لم تعد تمتلك موطئ قدم أو تماسًّا مع التجمعات السكّانية، مشيراً إلى ما تحقق خلال العامين الماضيين من مسكٍ للحدود العراقية، وتأمينٍ ميداني وتقني للمناطق التي كانت تشكل منفذاً لعبور الجماعات الإرهابية.

وشهد اللقاء، التأكيد على التزامات التحالف الدولي تجاه العراق، والاستمرار في البرامج المشتركة، وعرض مستويات القدرة والسيطرة التي وصلت لها القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها، والقدرات الاستخبارية الاستباقية التي تترافق مع كل عمليات الانتشار الأمني، وتطوّر إمكانيات ملاحقة أيّ نشاط إجرامي أو إرهابي عابر للحدود.