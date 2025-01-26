وزير الخارجية التركي يصل إلى بغداد

2025-01-26 12:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية التركي هاكانفيدان، يوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

ومن المفترض أن يلتقي فيدان وزير الخارجيةالعراقي فؤاد حسين، ومسؤولين آخرين، لبحث القضايا والعلاقات الثنائية.

وكان فيدان، أجرى زيارة للعراق في آب/ أغسطسعام 2023، وكانت شاملة ومكثفة، التقى فيها مسؤولين في بغداد، بما فيهم قادة كتلالإطار التنسيقي، ومن ثم زار أربيل، وبحث في تلك الزيارة مجمل القضايا العالقة بينالبلدين، ولاسيما الأمنية منها.

وكانت وكالة شفق نيوز، كشفت يوم الجمعة، عنزيارة فيدان للعراق، وقد شدد المحلل السياسي التركي، جوك أوغلو، في خبر نشرتهالوكالة، على "الحاجة للتنسيق الاستخباراتي بين العراق وتركيا لمواجهة حزبالعمال الكوردستاني، لذلك سيزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العراق لتنسيقالجهود".

وتوقع أوغلو، أن "زيارة فيدان إلى العراقلن تقتصر على بغداد، بل قد يتجه أيضاً إلى أربيل، لأن تركيا تريد شن حرب شاملة علىحزب العمال في شمال سوريا، لذلك يريد التنسيق مع بغداد أولاً ثم مع أربيل".

وخلص المحلل السياسي التركي، إلى أن"الزيارة قد تتضمن فتح ملفات عديدة إلى جانب التنسيق الاستخباراتي، منها ملفسوريا وطريق التنمية، فضلاً عن متابعة تطبيق الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين فيالزيارة الأخيرة لفيدان".

وكان فيدان، ضمن الوفد المرافق للرئيس رجب طيبأردوغان خلال زيارته إلى بغداد ثم أربيل في نيسان 2024، وشهدت الزيارة توقيع 27اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات بين بغداد وأنقرة، وكان أبرزها اتفاقيةالمياه.