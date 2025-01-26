إطلاق نار في رانية يودي بحياة شاب ويصيب آخرين بجروح خطيرة

2025-01-26 12:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة رانية ضمن محافظة السليمانية، فجر اليوم الأحد، حادثة إطلاق نار أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، توفي أحدهم لاحقًا متأثرًا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى.

وأفادت مديرية شرطة رانية في بيان رسمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأن الحادث وقع عند الساعة الواحدة صباحًا، حيث نقل المصابون إلى المستشفى العام في رانية، وتلقى ثلاثة منهم العلاج اللازم، بينما لم يتمكن الأطباء من إنقاذ المصاب الرابع الذي تعرض لإصابة خطيرة، ليفارق الحياة أثناء الطريق إلى السليمانية.

وأكد البيان أن الضحايا الذين أصيبوا بالحادثة تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عامًا، وجميعهم من سكان أحياء مختلفة في رانية، بينهم طالبان، هما (د.ج.ئ) المولود عام 2007 و(ب.م.ئ) المولود عام 2009، وكلاهما من حي كيوه‌ره‌ش، بالإضافة إلى (ژ.أ.ك) المولود عام 2004 من حي وَلادة، وهو الشاب الذي توفي متأثرًا بجراحه أثناء نقله، و(ب.ف.ك) المولود في العام ذاته من حي سَرا، والذي ما زال يخضع للعلاج في مستشفى رانية.

وأوضحت الشرطة أن المصابين تعرضوا لإطلاق نار مباشر، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو هوية المتورطين فيه.

وأشار البيان إلى أن السلطات القضائية أصدرت أوامر باعتقال الجناة بموجب المادتين (406) و(405 فقرة 31) من قانون العقوبات العراقي، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف الأسباب والدوافع وراء الحادثة.