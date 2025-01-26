ترقب في محافظة عراقية لإعلان أسماء 17 ألف موظف جديد بصفة عقد

2025-01-26 12:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يترقب عشرات آلاف المتقدمين على 17 ألف درجة وظيفية بصفة عقود في محافظة نينوى، الإعلان عن أسماء المقبولين في تلك التعيينات والتي من المقرر أن تعلنها الإدارة المحلية يوم الأحد.

وقال محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الدرجات الوظيفية بصفة عقود بواقع 17 ألفاً سيتم الإعلان عنها اليوم الأحد".

وأوضح الدخيل، أن نتائج التقديم على التعيينات العقود ستعتمد على القرعة الالكترونية والشفافية التامة في اختيار أسماء المقبولين وحسب النقاط المجموعة للمتقدمين.

وأكد المحافظ، أن نينوى لم تسمح بأي تدخلات من جهات حزبية أو مسؤولين في الدولة بالتدخل في توزيع تلك الدرجات الوظيفية.

وتقدم على الدرجات الوظيفية في نينوى الـ 17 ألف عقد نحو 200 ألف شخص، تم تصفية نحو النصف منهم بسبب النقص في الأوراق والخلل والأخطاء أثناء التقديم الإلكتروني.