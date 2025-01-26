2025-01-26 12:54:04 - المصدر: ايشان

رغم انتهاء مهلة انسحاب جيش الكيان من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، اليوم الأحد، لا تزال القوات ترابض في عدة بلدات، في حين عمد أهالي بعض القرى الحدودية إلى التوجه لمنازلهم، إلا أن جيش الكيان أطلق النار عليهم. وأفاد موقع العربية/الحدث، اليوم الأحد، بوقوع 3 قتلى و31 جريحا برصاص […]

ظهرت المقالة رغم انتهاء مهلة انسحابه.. جيش الكيان يقتل “نازحين” حاولوا العودة لمنازلهم جنوب لبنان أولاً على ايشان.



