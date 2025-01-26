الشيخ الخزعلي يشكر المواكب الحسينية والقوات الأمنية والزائرين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

2025-01-26 12:55:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

قدم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأحد، الشكر للمواكب الحسينية والقوات الأمنية والزائرين، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع).

وقال الخزعلي في تغريدة له على موقع (X)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نرفع أسمى آيات العزاء، لمقام إمامنا وقائدنا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ومراجعنا الكرام، وجميع المؤمنين في العالم، بذكرى شهادة الإمام الصابر المظلوم، موسى بن جعفر عليه السلام"، ذلك الإمام الذي عانى من ظلم واضطهاد وتغييب، لسنوات طويلة في سجون الطغمة الحاكمة المُستبدة المستكبرة، فحجبت نوره وعلمه عن شيعته ومحبيه، خوفاً على سلطتهم الباطلة، وحكمهم الفاسد، وحقداً على أبيه وأجداده "سلام الله عليهم".

وأضاف، "في هذه الذكرى الأليمة، نتقدم بالشكر والامتنان للذين ينفقون أموالهم بالسراء والضراء)، ومصداقهم أصحاب المواكب والهيئـات الحسينية، الذين ما بخلوا بمال أو جهد في تقديم كل ما يحتاجه الزائرون".

وتابع، "نتقدم بالشكر الجزيل الى أبطال قواتنا الأمنية بصنوفها كافة، الذين واصلوا الليل بالنهار، لحماية زوار الإمام موسى بن جعفر عليه السلام"، كما ونشكر كل الزوار لإحيائهم هذه الذكرى، بوعي وصبر وثبات، عكس الصورة المُشرقة لشعب العراق العظيم، وولائه المطلق لآل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين".

واختتم، "نسأل الله تعالى، أن يديم الأمن والأمان على العراق وشعبه، ببركة، أئمة أهل البيت، ومراقدهم الطاهرة في أرض العراق".