رياضية كوردية تحقق المركز الثاني في بطولة دولية ودية لبناء الأجسام

2025-01-26 12:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت الرياضية الكوردية دلكوش عبدالله، ابنة مدينة رانية في إقليم كوردستان، البالغة من العمر 33 عامًا، من تحقيق المركز الثاني في بطولة دولية غير رسمية لبناء الأجسام.

وذكر مصدر مسؤول في اتحاد كمال الاجاسم العراقي، لوكالة شفق نيوز، أن البطولة تُنظم في فترات غير ثابتة للاعبين واللاعبات، وقد استضافت الهند النسخة الحالية، وحققت دلكوش المركز الثاني بين المشاركين في هذه البطولة الدولية الودية التي استمرت لعدة أيام.

وأوضح المصدر أن البطولة تعتبر غير رسمية ولا تدخل ضمن نظام الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، ورغم ذلك، يُعد إنجاز دلكوش خطوة مهمة، مع الأمل في أن تصبح من الأرقام المهمة في تمثيل العراق في البطولات الدولية الرسمية لبناء الأجسام في المستقبل.



