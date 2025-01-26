"نجوم العراق".. الزوراء يتصدر الجولة 16 وديالى يتذيلها

2025-01-26 12:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حافظفريق الزوراء، على الصدارة بعد إنتهاء الجولة السادسة عشر من دوري نجوم العراق لكرةالقدم، برصيد 32 نقطة، فيما تذيل فريق ديالى الجولة بست نقاط نقط.

ووفقا لنقاط الفرق بعد إنتهاء هذه الجولة، فقد حلفريق الشرطة ثانياً برصيد 31 نقطة، ثم الطلبة بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينماجاء زاخو رابعا برصيد 29 نقطة، يليه دهوك بالمركز الخامس برصيد 28 نقطة، وبنفسالرصيد حل القوة الجوية بالمركز السادس لكن بفارق المواجهات عن فريق دهوك.

كما جاء فريق أربيل بالمركز السابع بـ25 نقطة،‏ بينما جمعت ثلاث فرق 24 نقطة وبفارق المواجهات جاء فريق النجف بالمركز الثامن،يليه النفط بالمركز التاسع، والقاسم بالمركز العاشر‏، بينما حل فريق نفط ميسانبالمركز 11 برصيد 23 نقطة، ثم الكرمة بالمركز 12 برصيد 20 نقطة، وهو ذاته رصيد الميناءبالمركز 13، لكن بفارق المواجهات.

فيما حل ‏نوروز بالمركز 14 برصيد 19 نقطة، والكهرباءبالمركز 15 برصيد 18 نقطة، ثم الكرخ بالمركز 16 برصيد 15 نقطة، ‏وبنفس رصيد الكرخحل كربلاء بالمركز 17 ‏لكن بفارق المواجهات، ثم نفط البصرة بالمركز 18 برصيد 14نقطة يليه الحدود بالمركز 19 برصيد تسع نقاط، وأخيرا فريق ديالى برصيد ست نقاط.