نتنياهو يتهم حركة “حماس” بانتهاك بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة: قائمة تفصيلية للأسرى وأسيرة مدنية عالقة
2025-01-26 13:00:06 - المصدر: راي اليوم
القدس- (أ ف ب) – أعلنت إسرائيل الأحد عن انتهاك حركة “حماس” لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي وتم خلاله الإفراج عن سبع أسرى إسرائيليات ومئات المعتقلين الفلسطينيين.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التبادل أمس، ارتكبت حماس انتهاكين، إذ لم يتم الإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود التي كان من المقرر الإفراج عنها السبت، كما لم يتم تقديم القائمة التفصيلية لوضع جميع الرهائن”.
ودخلت الهدنة الهشة الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة أسبوعها الثاني الأحد غداة إطلاق سراح أربع رهينات إسرائيليات ونحو 200 معتقل فلسطيني.… [+]