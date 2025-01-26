2025-01-26 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أكدت وزارة النقل، اليوم الأحد، انسيابية عمليات التفويج العكسي لزائري الإمام الكاظم(ع)، وفيما بينت أن 350 حافلة و11 قطاراً اشتركت بعمليات التفويج العكسي للزائرين، أكدت استمرار هذه العمليات حتى تفويج آخر زائر في الكاظمية المقدسة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عمليات التفويج العكسي لزائري الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) مستمرة ولن يكون هناك انسحاب لوزارة النقل من محاور العمليات إلا من خلال استكمال تفويج آخر زائر في الكاظمية المقدسة"، مبيناً أن "المدراء العامين مستمرون ميدانيا، حيث وجه وزير النقل بأن يكون هناك تواجد مستمر حسب توجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني للبقاء على حالة الوتيرة المتصاعدة لحين تفويج آخر زائر".

وأضاف أن "عمليات النقل مستمرة أيضاً من خلال محاورها الرئيسة والتي تضمنت ثلاثة محاور خاصة بالشركة العامة للمسافرين والوفود وكذلك الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بالإضافة إلى الشركة العامة للسكك الحديد العراقية" ،مشيراً إلى أن "وزارة النقل اشتركت بـ 11 قطاراً ، 6 منها بين بغداد ومحافظة البصرة مروراً بعدد من المحافظات الجنوبية وأيضا من خلال محطتين رئيستين داخل بغداد، أبرزها المحطة العالمية للسكك الحديد ،كما اشتركت الشركة العامة للمسافرين والوفود بـ 350 حافلة وكان لدينا أيضا 100 أخرى احتياط".

وتابع أن "هناك سيطرة مستمرة على المحاور التي تم تكليف وزارة النقل بها وأبرزها، محور تقاطع جامع النداء وكذلك ساحة الدلال وساحة عدن وبالنتيجة هناك انسيابية عالية وهناك عملية تفويج للزائرين بشكل منتظم".

ولفت إلى أن "هناك تعاوناً عالي المستوى مع القوات الأمنية وكذلك مع الحكومة المحلية في بغداد ومع الجهات الخدمية والمؤسسات الأخرى" ،منوهاً بأن "هناك تعاوناً كبيراً ،كذلك من قبل الزائرين مع حافلاتنا وقطاراتنا وهناك أيضا جو إيجابي يسود الوضع ،إذ أصبحت اليوم زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام) أشبه بمهرجان ثقافي علمي لعزاء محبي أهل البيت (عليهم السلام)".