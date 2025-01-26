2025-01-26 14:09:04 - المصدر: ايشان

أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها ستُفشل مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تهجير أهل غزة إلى دولتي مصر والأردن، حيث توعّد عضو المكتب السياسي لحماس، باسم نعيم، بـ”إفشال” فكرة الرئيس الأمريكي. كما أضاف قائلا: “شعبنا كما أفشل على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل سيفشل كذلك مثل هذه المشاريع”، في إشارة إلى […]

ظهرت المقالة حماس تتوعد مخطط ترامب بتهجير أهل غزة إلى مصر والأردن: سنُفشله أولاً على ايشان.



