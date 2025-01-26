2025-01-26 14:09:04 - المصدر: ايشان

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن خطة الزيارة الرجبية هذا العام هي الأقل بالحوادث المرورية والحرائق والشائعات، مشيرة الى أن عملية التفويج العكسي تخلو من أي معوقات. وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أحياء ذكرى استشهاد الأمام الكاظم (عليه السلام) قسمت إلى ثلاث […]

ظهرت المقالة الداخلية: الزيارة الرجبية هذا العام هي الأقل بالحوادث والشائعات أولاً على ايشان.



