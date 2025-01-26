وزير الخارجية التركي: حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 20 مليار دولار

2025-01-26 14:10:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 20 مليار دولار.

وقال فيدان في كلمة له خلال مؤتمر صحفي من بغداد، حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بحثنا الأوضاع الإقليمية مع وزير الخارجية العراقي في بغداد، إذ ننظر إلى العلاقة مع العراق بنحو استراتيجي"، مبيناً أنه "كلما ينعم العراق بالأمن والاستقرار فإن ذلك سينعكس على تركيا".

وأضاف: "نحاول المساهمة بجميع المشاريع التي لها علاقة في التنمية، حيث سنعمل على دعم وتنفيذ مشروع طريق التنمية"، لافتاً إلى أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل الى 20 مليار دولار".

وأشار إلى أن "التفاهم بالأمن والاستقرار بين البلدين أمر بغاية الأهمية ولاسيما مكافحة تنظيمي داعش وحزب العمال الكردستاني الإرهابيين، كما تطرقنا إلى المسائل الخلافية الإقليمية وعدم تأثيرها في أمن البلدين".

وأكد "نولي الاهتمام الكبير للتواصل بين العراق والإدارة الجديدة في سوريا"، مقدماً "التعازي إلى العراق باستشهاد 3 من منتسبي قواته الأمنية على يد حزب العمال".

وبشأن القضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على "ضرورة أن تتوقف الانتهاكات الصهيونية في فلسطين".

ووصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية".

فيما ذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين استقبل، اليوم، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة بغداد".

وأضافت أن "هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية لتعزيز الشراكة بين العراق وتركيا بما يخدم مصالح الشعبين الجارين".