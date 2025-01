2025-01-26 14:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصانتقد نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بتمويل العقارات، واصفًا إياها بـ"غير الصائبة والمتخبطة"، مشيرًا إلى أن هذه القرارات قد تلحق ضررًا كبيرًا ببيئة الاستثمار وسوق العقارات في العراق. وأوضح السعبري، خلال حديث لـ(المدى)، أن "قرار البنك المركزي بخفض سقف تمويل العقارات من 500 مليون دينار إلى 100 مليون […]

