"مخيم الهول".. قنبلة موقوتة تهدد العراق وسط تغييرات المشهد السوري

2025-01-26 14:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةكثيرة هي التحديات التي تواجه العراق، لاسيما مع تغيير النظام السوري،إلا أن استغلال داعش الفراغ الأمني الناتج عن الصراعات الداخلية لتعزيز نفوذه، كان أبرز المخاوف في العراق وتحديدا مخيم الهول السوري بما يتضمنه من خزين بشري يشكل وريثا لأفكار الزرقاوي والبغدادي من الممكن أن ينفجر في أي وقت. فبعد تقديم العراق طلبا رسميا للدول المعنية […]

