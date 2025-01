2025-01-26 14:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالانتصار 3-0 على بلد الوليد، في الجولة 21 من الليجا. وحملت ثلاثية الفريق الملكي، توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي، في الدقائق 30 و57 و91. وبهذا الانتصار، يبتعد ريال مدريد بصدارة الليجا برصيد 49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف. وقال …

