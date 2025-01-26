امين بغداد يعلن عن نجاح الخطة الخدمية للزيارة الرجبية

2025-01-26 15:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلن امين بغداد عمار موسى، اليوم الاحد، عن نجاح الخطة الخدمية للزيارة الرجبية، فيما ثمن التزام المواطن والزائر وحفاظه على نظافة الطريق.

وقال موسى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الخطة الخدمية لامانة بغداد نجحت بشكل كامل"، مبينا ان "الخطة استباقية ومحكمة وتتناسب مع الاعداد الكبيرة المتوجهة صوب ضريح الامام موسى بن جعفر عليه السلام وعلى كافة الطرق المؤدية للموقع الشريف".

واضاف ان "الخطة اعتمدت تقسيم مدينة الكاظمية الى ست قواطع يشرف على كل قاطع منها مدير عام يعمل على توفير الاليات والعمال والحاويات اللازمة الى جانب تنفيذ المهام الموكلة بالدوائر البلدية التي تقع على الطرق المؤدية للزيارة والمتعلقة بتقديم الخدمات البلدية وعلى مدار 24 ساعة"، مشيرا الى ان "امانة بغداد اشركت 185 آلية تخصصية ونشرت 3700 حاوية على الطرق المؤدية للزيارة وقرب المواكب الحسينية لجمع النفايات واشراك 1200 عامل داخل مدينة الكاظمية لتقديم الخدمات وتسيير 20 تانكر للماء ورفع اكثر من 4000 طن من النفايات من داخل المدينة".

واكد أن "دائرة ماء بغداد قد عملت على زيادة كميات ضخ الماء الى مدينة الكاظمية بما يتناسب من زيادة الحاجة له اثناء مدة الزيارة اضافة الى توفير فرق مختبرية جوالة للتأكد من نقاوة المياه الواصلة عبر الحوضيات لاصحاب المواكب، كما عملت الدائرة الانتاجية على توفير فريق لتصليح الاليات التخصصية موقعياً في حال حدوث الاعطال المفاجئة اضافة الى توفير مادة الكاز اللازمة للاليات"، مثمنا "التزام المواطن والزائر الكريم وحفاظه على نظافة الطريق وكذلك مواكب الخدمة الحسينية التي حرصت على نظافة المكان وتعاونها التام مع ملاكات امانة بغداد، وجهود كافة الفرق الطوعية".

وتقدم بالشكر والثناء الى "كافة الجهود المشاركة في انجاح الزيارة الرجبية لاسيما القوات الامنية التي سهلت دخول اليات وملاكات امانة بغداد وفق التنسيق العالي مع الامانة والى الامانة العامة للعتبة الكاظمية والى كافة الوزارات الخدمية المشاركة في احياء ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام".