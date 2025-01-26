وزير النفط يعلن نجاح الخطة الوقودية الخاصة بالزيارة الرجبية

2025-01-26 15:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاحد، عن نجاح الخطة الوقودية للزيارة بذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع).

وقال عبد الغني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "خطة الوزارة الوقودية لأحياء مراسم زيارة الامام موسى بن حعفر الكاظم بذكرى استشهاده (عليه السلام )، تكللت بالنجاح"، مشيدا "بجهود العاملين في التشكيلات النفطية التي شاركت بشكل فاعل في تقديم الخدمات ضمن الجهد الحكومي الداعم لمراسم إحياء الذكرى في مدينة الكاظمية المقدسة، وجميع طرق الزائرين المؤدية إلى مدينة الكاظمية المقدسة".

واضاف ان "آليات الوزارة من شركة توزيع المنتجات النفطية انتشرت لتجهيز الوقود بين المواكب الحسينية، فضلا عن جهد شركة تعبئة وخدمات الغاز في تهيئة الاستعدادت في معامل تعبئة أسطوانات الغاز لتجهيز الأسطوانات اللازمة اضافة الى الاستعدادات التي قامت بها شركة خطوط الأنابيب من خلال المستودعات وعمليات نقل النفط عبر الأنابيب لتجهيز المصافي التي وفرت الانتاج من المشتقات النفطية، فضلا عن باقي التشكيلات التي ساهمت بالنقل الجماعي لتفويج الزائرين ونقلهم من والى المدينة المقدسة".

فيما اكد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع علي معارج وفقا للبيان، ان "الوزارة سخرت كافة امكاناتها لتجهيز المشتقات النفطية والغاز السائل للمواكب الحسينية والجهات الحكومية وغيرها من الجهات العاملة ضمن هيئات احياءً مراسم الزيارة حيث تم تجهيز أكثر من (5.871.000) لتر من مادة البنزين، وأكثر من مليوني لتر من مادة زيت الغاز، وأكثر من (22.060) إسطوانة غاز سائل، وأكثر من 85 ألف لتر من مادة النفط الأبيض".

فيما اشار مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب الى ان "33 حوضية ومسطحة ومركبة شاركت في تقديم خدماتها لأحياء الزيارة، فضلاً عن مشاركة 74 وكيل غاز جوال، و22 وكيل نفط ابيض جوال، و61 منفذ توزيعي حكومي وأهلي واقع على طريق الزائرين، كما شارك فرع واسط لشركة التوزيع بدعم المواكب بـ(13.800) اسطوانة غاز ومشاركة 85 من موظفيه".

يذكر أن وزارة النفط تحرص على المشاركة والمساهمة الفاعلة لتهيئة الوقود اللازم لجميع الجهات المشاركة في احياءً مراسم الزيارات المليونية، فضلا عن المشاركة في الجهد الحكومي لنقل الزائرين.