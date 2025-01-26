الكهرباء تعلن نجاح خطتها الخاصة بزيارة الإمام الكاظم (ع)

2025-01-26 15:20:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، عن نجاح خطة الوزارة الخاصة بزيارة الإمام الكاظم (ع)، مشيرا الى أنه تم تأمين احتياجات المواكب الحسينية من خلال تجهيزها بالتيار الكهربائي وإنارة الطرق.

وقال الوزير في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الخدمية الكاملة لتأمينِ زيارة استشهادِ الإمام الكاظم (ع) واستثناء كامل لمدينة الكاظمية وطرق الزائرين والمواكب الحسينية من القطع، تمت بنجاح كامل"، مبينا أنه "جرى استنفار الجهود في جميع دوائر التوزيع في بغداد والوسط والجنوب، لتأمين احتياجات المواكب الحسينية من خلال تجهيزها بالتيار الكهربائي، وإنارة الطرق التي يسلكها الزائرون، والاستثناء الكامل لمدينة الكاظمية المقدسة من القطع المبرمج".

وأضاف "تم إجراء الصيانات اللازمة للإنارة وشبكات التوزيع على مدار الساعة لحين انتهاء الوقت المحدد لمراسم الزيارة، وإنجاح الخطة الخدمية كونها زيارة مليونية تشهدها البلاد كل عام "، مشيرا الى "تجاوز الصعوبات والعقبات بغية تقديم الخدمات لزائري العتبة الشريفة بمدينة الكاظمية المقدسة فضلاً عن المناطق القريبة منها ".

يذكر أن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، قد وجه باستثناء الكاظمية المقدسة ومقترباتها منذ أيام مضت ، مع استنفار جميع الملاكات الهندسية والفنية لتدعيم الشبكة الكهربائية بالمواد الضرورية اللازمة لإدامة وإصلاح العوارض الفنية كافة حال حدوثها، وتخصيص مفارز صيانة جوالة تعمل على مدار اليوم في المناطق والطرق والمسالك الرئيسة لتكون مستعدة ومتأهبة لمعالجة الطوارئ والعوارض الفنية، إلى جانب توجيه مسؤولي المخازن بضرورة توفير مواد الشبكة وصرفها بالسرعة الممكنة لأغراض الصيانات .

وأوضحت الوزارة أنها "لم تكتفِ بهذه الخدمة، بل وجهت أسطولاً برياً من المركبات التابعة للوزارة من الشركات والمديريات للمشاركة بنقل الزائرين من وإلى المناطق القريبة".