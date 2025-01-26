السوداني يستقبل قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا

2025-01-26 15:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (26 كانون الثاني 2025)، قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا الجنرال كيفن ليهي، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي في العراق دانيل روبنستين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تابعته "بغداد اليوم"، " انه جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية العامة في المنطقة، واستمرار التعاون بين القوات الأمنية العراقية ومستشاري التحالف في ملاحقة فلول داعش الإرهابية.

واكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "مضيّ العراق في إنهاء العصابات الإرهابية، التي لم تعد تمتلك موطئ قدم أو تماسًّا مع التجمعات السكّانية، مشيراً إلى ما تحقق خلال العامين الماضيين من مسكٍ للحدود العراقية، وتأمينٍ ميداني وتقني للمناطق التي كانت تشكل منفذاً لعبور الجماعات الإرهابية.

وشهد اللقاء، التأكيد على التزامات التحالف الدولي تجاه العراق، والاستمرار في البرامج المشتركة، وعرض مستويات القدرة والسيطرة التي وصلت لها القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها، والقدرات الاستخبارية الاستباقية التي تترافق مع كل عمليات الانتشار الأمني، وتطوّر إمكانيات ملاحقة أيّ نشاط إجرامي أو إرهابي عابر للحدود.