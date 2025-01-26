المركزي يبحث مع الامريكان عملية انتقال العراق الى العمل من خلال البنوك المراسلة

2025-01-26 15:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، اليوم الاحد (26 كانون الثاني 2025)، مع الجانب الامريكي عملية انتقال العراق الى العمل من خلال البنوك المراسلة.

وذكر البنك في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "محافظه علي محسن العلاق، استقبل ستيف لوتس نائب رئيس غرفة التجارة الامريكية ورئيس مجلس الاعمال الامريكي - العراقي والوفد المرافق له في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين والزيارة المرتقبة لوفد البنك المركزي العراقي إلى واشنطن ولقائهم مع غرفة التجارة الأمريكية والشركات الامريكية في شهر نيسان المقبل".

واضاف ان "اللقاء ناقش رغبة الشركات الامريكية بالاستثمار في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والتكنلوجيا الحديثة واستثمار الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق"، مبينا ان "الطرفين ناقشا آليات التجارة الدولية وعملية انتقال العراق الى العمل بشكل كامل في التحويلات الخارجية من خلال البنوك المراسلة".

وأكد العلاق خلال اللقاء، أن "البنك المركزي العراقي يدعم مسيرة النمو الاقتصادي في العراق وتقديم الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار بالعراق ومنها الشركات والمصارف الامريكية"، منوهاً الى "أهمية التنوع في قطاعات الاستثمار".





