2025-01-26 15:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الأحد، عن مشاركة أكثر من 14 مليون زائر في الزيارة الرجبية. وقالت العتبة في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن “عدد زائري الإمام الكاظم (عليه السلام)، بلغ أكثر من 14 مليون زائر”. وقدمت الشكر لـ”كل من ساهم بإنجاح الزيارة من مواكب حسينية وقوات أمنية شاركت بمختلف صنوفها في تأمين الزيارة”، مشيرة […]

ظهرت المقالة العتبة الكاظمية: أكثر من 14 مليون زائر شارك في الزيارة الرجبية أولاً على ايشان.



