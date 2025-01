ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية إلى 11 جنوبي لبنان

2025-01-26 15:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية إلى 11 جنوبي البلاد. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن "اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى إلى 11 شهيدًا و83 […]

