نينوى تدعو لرفع الحظر المفروض عليها بشأن التعامل بالدولار

2025-01-26 16:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ دعت الحكومة المحلية في نينوى، يوم الأحد، البنك المركزي العراقي إلى رفعالحظر المفروض على المحافظة بشأن التعامل بالدولار في الحوالات المالية والحصولعلى حصتها من العملة الأمريكية.

وقالعضو مجلس محافظة نينوى، محمد أهريس، لوكالة "شفق نيوز، إن "الحظرالمفروض على الأنشطة المالية في المحافظة، مستمر من قبل البنك المركزي العراقي".

وبينأن "منع نينوى من التعاملات المالية والتعامل بالدولار والدخول إلى نافذة بيعالعملة تسبب بخسائر مالية مباشرة بقيمة 20 مليون دولار شهرياً"، لافتاً إلىأن "استمرار منع مكاتب نينوى من تحويل الدولار زاد من نسب البطالة وأثر سلباًعلى سير المشاريع وعرقلة الاستثمار في المحافظة".

وأضافأن "أسباب منع نينوى من التعامل بالدولار أسوة بالمحافظات الأخرى ما تزال غيرمبررة وغير مفهومة لاسيما وأن الوضع الأمني في المحافظة مستقر وفوق الممتاز".

وأكدأهريس أن "نينوى خاطبت البنك المركزي في أكثر من مناسبة لحل هذه الاشكاليةلكن دون أن تسفر تلك المحاولات عن حلول".

يشارإلى أن محافظة نينوى ممنوعة من الحوالات الخارجية بالدولار منذ تحريرها من تنظيمداعش أواخر العام 2017، عبر إجراءات صارمة من البنك المركزي العراقي.

ويعزومسؤولون تلك الإجراءات في إطار أمني واقتصادي، تهدف إلى منع تسرب الأموال إلى جهاتمشبوهة، خصوصاً بعد استخدام تنظيم داعش للنظام المالي غير الرسمي لتمويل عملياته.

كماجاء هذا المنع نتيجة مخاوف من إعادة استخدام الحوالات في تمويل الإرهاب أو دعمأنشطة غير قانونية.