الأنبار.. حملة واسعة لقطع الكهرباء للحث على تسديد أجور الاستهلاك

2025-01-26 16:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أطلقت دائرة توزيع كهرباء الفرات في الأنبار، يوم الأحد، حملة واسعة النطاقفي قضاء القائم غربي المحافظة، لقطع التيار الكهربائي عن المشتركين الممتنعين عنتسديد أجور استهلاك الطاقة.

وقالقائممقام قضاء القائم، تركي المحلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة تأتيبعد سلسلة من الإنذارات التي وجهتها الدائرة للمشتركين المتخلفين عن الدفع".

وأكدالمحلاوي أن "دائرة الكهرباء قامت بإرسال إنذارات متكررة لجميع الممتنعين عنتسديد أجور قسائم الكهرباء، ولكن دون استجابة من قبل الكثير منهم".

وأوضحأن "قطع التيار الكهربائي يعد الإجراء الأخير الذي اضطرت الدائرة إلى اتخاذهلضمان دفع الأجور المستحقة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد أي إجراءات أخرىسوى القطع لتحفيز المشتركين على الالتزام بدفع المستحقات".

يذكرأن قضاء القائم يُعد أحد الأقضية المهمة غربي الأنبار، ويواجه تحديات عديدة تتعلقبالخدمات العامة، أبرزها قطاع الكهرباء، الذي يشهد ضغوطاً متزايدة مع ارتفاعمعدلات الاستهلاك.