العراق يتأثر بمرتفع جوي "جاف وعنيد" يبعد الأمطار عن البلاد

2025-01-26 16:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، دخول العراق بمرتفع جوي عنيد جاف، مما دفع الى ابعاد الامطار عن العراق.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الأمطار ستكون شحيحة خلال الأيام القادمة بسبب وجود مرتفع جوي يتمركز وسط البلاد يجعل المنخفضات الممطرة دخولها فاقد لعوامل الايجابية ويجعل السحب بدون فائدة".

وبين ان "هذا تعيشه البلاد منذ شهرين متتاليين بسبب تعرض شبه الجزيرة العربية بظاهرة لانينيا السلبية، وان الفترة القادمة تبقى سلبية رغم إشارة النماذج لعودة الأمطار، كما يجب على جميع الراصدين او المتابعين من عدم متابعة مواقع الطقس او الاعتماد عليها بدقة عالية من التنبؤ بسبب خلل يصيبها منذ عام".







