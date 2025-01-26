العراق وتركيا يؤكدان أهمية التنسيق المشترك للحفاظ على الأمن في المنطقة

2025-01-26 17:01:00 - المصدر: كونا

بغداد ـ 26 ـ 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان اليوم الأحد أهمية التنسيق الثنائي المشترك للحفاظ على الأمن في بلديهما والمنطقة.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران في العاصمة العراقية بعد مباحثات ثنائية تطرقا فيها إلى العديد من الملفات الثنائية والإقليمية ومنها التطورات في جارتهما سوريا.وقال الجانبان إنهما بحثا وجود عناصر تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا وكيفية التنسيق في مكافحة التنظيم إضافة إلى التعاون مع الإدارة الجديدة في دمشق حول هذه المسألة.من جانبه أوضح حسين أن العراق وتركيا على اتصال مستمر مع المسؤولين في الإدارة الجديدة في دمشق من أجل التنسيق في العديد من المسائل المشتركة.وذكر أن المباحثات مع نظيره التركي ناقشت آليات تطبيق المذكرات التي وقعت بين البلدين أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة لى العراق.بدوره أشاد فيدان بما تبذله الحكومة العراقية من جهود حثيثة وسياسة ملتزمة وبناءة من أجل الحفاظ على الأمن في العراق وهو ما ينعكس "إيجابيا" على بلاده مؤكدا دعم تركيا جميع المشاريع الهادفة والمهمة في العراق.وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي الثنائي قال الوزير التركي إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى 20 مليار دولار أمريكي مشيرا إلى إمكانية تحقيق أرقام أكبر مع تجاوز وإزالة بعض "العوائق المصطنعة".ووصل الوزير التركي الى العراق اليوم في زيارة رسمية استهلها بإجراء مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين على أن يلتقي كبار المسؤولين العراقيين بعد ذلك. (النهاية) ع ح ه / غ ع